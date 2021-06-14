Ляшко розкритикував важливу реформу: рішення приймали "від фонаря"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "Час Голованова" жорстко розкритикував адміністративну реформу в Україні, яка передбачає укрупнення районів, повідомляє Украина24.

"У колишніх райцентрах закриваються лікарні, тому що створюють опорні лікарні, а в райцентрах вже немає. Закриваються школи, різні установи. Це катастрофа, тому що люди позбавляються доступу до елементарних послуг, елементарної цивілізації. Згадайте одне з абсолютно дебільних рішень уряду, де вони збиралися в примусовому порядку з 1 вересня всіх пенсіонерів перевести на отримання пенсій з банківських карток. Ми їх змусили відступити, і вони тепер кажуть: кожен, хто хоче, добровільно отримає. Уявіть собі, в селі, де немає банкомату, людина повинна їздити щомісяця в райцентр, щоб вставити картку в банкомат. А скільки грошей витратити, щоб доїхати до райцентру? А де взяти роботу людям?" , - зазначив політик.

На думку Ляшка, "нинішнє рішення про районування написане від фонаря".