Ляшко розкритикував важливу реформу: рішення приймали "від фонаря"
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "Час Голованова" жорстко розкритикував адміністративну реформу в Україні, яка передбачає укрупнення районів, повідомляє Украина24.
"У колишніх райцентрах закриваються лікарні, тому що створюють опорні лікарні, а в райцентрах вже немає. Закриваються школи, різні установи. Це катастрофа, тому що люди позбавляються доступу до елементарних послуг, елементарної цивілізації. Згадайте одне з абсолютно дебільних рішень уряду, де вони збиралися в примусовому порядку з 1 вересня всіх пенсіонерів перевести на отримання пенсій з банківських карток. Ми їх змусили відступити, і вони тепер кажуть: кожен, хто хоче, добровільно отримає. Уявіть собі, в селі, де немає банкомату, людина повинна їздити щомісяця в райцентр, щоб вставити картку в банкомат. А скільки грошей витратити, щоб доїхати до райцентру? А де взяти роботу людям?", - зазначив політик.
На думку Ляшка, "нинішнє рішення про районування написане від фонаря".
"Поділили Хмельницьку область, там 3 райони, їх чисельність, зокрема, Хмельницького району, 700 тис. осіб. Наприклад, Одеський район - під мільйон людей. Що це за район? Як можна керувати районом, де 700 тис. осіб або 1 млн? Це ціла область, як Буковина. Який це доступ людей до послуг, держпрограм? "Від фонаря" все намальовано. Може, вони і скоротили 100 чиновників, а скільки тисяч осіб позбавили доступу до адміністративних послуг, конституційних прав? Ми обов'язково переглянемо це районування, багато районів будуть відновлені", - підкреслив лідер Радикальної партії.