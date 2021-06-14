Роботодавці в Польщі готові платити українцям більше, ніж полякам

Компанія Personnel Service опублікувала результат соціологічного опитування в своєму «Барометрі польського ринку праці». В даний час працівників з України працевлаштовує майже 30 відсотків підприємств Польщі, повідомляє inPoland.

«Найбільше співробітників зі Сходу можна знайти в компаніях, в яких працює понад 250 людей — вже 45 відсотків з них взяли на роботу українців. У випадку середніх компаній кожен третій заявляє, що наймає працівників за межами східного кордону, і у маленьких — кожен четвертий» — йдеться в дослідженні.

До того ж, майже кожна четверта компанія в Польщі має намір набрати українців на роботу протягом наступних 12 місяців.

Найбільший попит на працівників з України спостерігається у компаніях з промислового сектору — вже кожне третє підприємство планує наймати персонал зі Сходу. На другому місці комерційні компанії — 27 відсотків, а на третьому — з сфери послуг — 20 відсотків.

Також зріс відсоток роботодавців, які "готові були б платити більше “на руки” громадянину України, ніж поляку”. Цю можливість передбачає кожен третій роботодавець (порівняно з 28% у першій половині 2020 року).

На думку експертів, «фінансовий аргумент» залишається ключовим фактором для українців при прийнятті рішення щодо роботи від конкретного роботодавця.