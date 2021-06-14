Блінкен звинуватив Кремль у "деградації відносин" з США

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Москву в «деградації відносин» з Вашингтоном, повідомляє Лента.Ру.

Блінкен також заявив, що відносини двох країн перебувають в нижчій точці через «дурні та агресивні дії» Росії, передає MSNBC.

За його словами, для президента США Джо Байдена мета зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним полягає в бажанні повідомити, що Вашингтон хоче більш стабільних передбачуваних відносин. Сполучені Штати до таких готові та жадають їх , додав Блінкен.

Раніше американський президент назвав Путіна автократом, зазначивши, що не впевнений в тому, що зможе змінити «поведінку людини або країни».