Блінкен звинуватив Кремль у "деградації відносин" з США
Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Москву в «деградації відносин» з Вашингтоном, повідомляє Лента.Ру.
Блінкен також заявив, що відносини двох країн перебувають в нижчій точці через «дурні та агресивні дії» Росії, передає MSNBC.
За його словами, для президента США Джо Байдена мета зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним полягає в бажанні повідомити, що Вашингтон хоче більш стабільних передбачуваних відносин. Сполучені Штати до таких готові та жадають їх, додав Блінкен.
Раніше американський президент назвав Путіна автократом, зазначивши, що не впевнений в тому, що зможе змінити «поведінку людини або країни».