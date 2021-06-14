Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО

Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО

Президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО. За його словами, військові дії на території України не є перешкодою.﻿ Про це він сказав на брифінгу, повідомляє РБК-Украина.

Першим він назвав позбавлення від корупції, а не війну в Україні.

"Моя відповідь - ні. Ось у чому справа: по-перше, потрібно позбавиться від корупції, відповідати іншим вимогам, які пред'являються, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація", - сказав Байден у відповідь на питання, чи може війна і окупація перешкодити Україні вступити в НАТО.

Він додав, що США будуть робити все можливе, щоб Україна могла чинити опір фізичній агресії Росії.

"Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Союзу, але я знаю одне, необхідно переконати, і це не легко", - сказав американський лідер.

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