Кива передумав брати Мангера на поруки

Одіозний проросійський нардеп Ілля Кива передумав приходити до суду, щоби клопотати про взяття одного з замовників вбивства Каті Гандзюк Владислава Мангера, повідомляє Мост.

Про це сьогодні в суді заявив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

За словами Ільченка, у Киви завтра виявились якісь важливі справи у іншому суді.

Нагадаємо, що вдень у суді оголосили про бажання Киви брати на поруки Мангера.

Рік тому Ілля Кива вже намагався захищати Мангера, але швидко забув про це.

Тоді вважалося, що його про це просили через помічницю Ольгу Осипенко.

Наразі Осипенко вже не є його помічницею, а призначена радницею голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.