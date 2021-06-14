Кулеба розповів, що стоїть за відмовою приймати Україну в НАТО
Головна перешкода до надання Україні плану дій щодо членства в НАТО саме зараз - це небажання відправляти такий сигнал РФ, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми повинні чесно сказати, що головна перешкода до надання Україні ПДЧ саме зараз - це небажання відправляти такий сигнал РФ, і стратегія полягає в тому, щоб працювати з тими скептиками, країнами, які ще мають якісь стурбованості, але паралельно продовжувати шлях трансформації Україна в інтересах українського народу ", - сказав він в ефірі програми" Свобода слова "в понеділок.
Кулеба підкреслив, що Україна вже зробила достатню кількість реформ, щоб отримати ПДЧ в НАТО.
"Безумовно, ми дуже звикли постійно звинувачувати себе у всьому і говорити, що "все погано, тому що немає реформ". Насправді, ми повинні відверто говорити з українським народом про те, що шлях між отриманням ПДЧ і членством - це теж шлях реформ, і для того, щоб отримати ПДЧ, ми вже зробили достатню кількість реформ, і заперечувати це було б цинічним лицемірством. Роки може тривати процес між отриманням ПДЧ і набуттям членства, і там ще можна зробити багато реформ ", - додав міністр.