Прем'єр Данії: НАТО стає все більш політичною організацією

Північноатлантичний альянс стає все більш політичною організацією на тлі нових загроз, які потребують нових підходів. Таку думку в понеділок висловила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен після саміту НАТО, повідомляє ТАСС.

"Одне з того, в чому всі ми згодні, - це НАТО, яка стає все більш політичною організацією" , - цитує главу уряду Ritsaus Bureau Agency.

Фредеріксен пояснює, що загрози, з якими доводиться мати справу, з часом змінюють характер. Це проявляється, наприклад, в кіберпросторі та в області життєво важливих інфраструктур, які займають сьогодні значно більше місця в суспільстві, ніж раніше. Отже, підходи до вирішення цих проблем повинні бути теж іншими.

Проведений саміт Фредеріксен називає "надзвичайно успішним", а також "відкриттям нового розділу в альянсі". Особливо порадувала прем'єр-міністра озвучена президентом США Джо Байденом підтримка НАТО.