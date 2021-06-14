Прем'єр Данії: НАТО стає все більш політичною організацією
Північноатлантичний альянс стає все більш політичною організацією на тлі нових загроз, які потребують нових підходів. Таку думку в понеділок висловила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен після саміту НАТО, повідомляє ТАСС.
"Одне з того, в чому всі ми згодні, - це НАТО, яка стає все більш політичною організацією", - цитує главу уряду Ritsaus Bureau Agency.
Фредеріксен пояснює, що загрози, з якими доводиться мати справу, з часом змінюють характер. Це проявляється, наприклад, в кіберпросторі та в області життєво важливих інфраструктур, які займають сьогодні значно більше місця в суспільстві, ніж раніше. Отже, підходи до вирішення цих проблем повинні бути теж іншими.
Проведений саміт Фредеріксен називає "надзвичайно успішним", а також "відкриттям нового розділу в альянсі". Особливо порадувала прем'єр-міністра озвучена президентом США Джо Байденом підтримка НАТО.
"Це означає дуже багато, коли з нами знову американський президент і адміністрація, які однозначно і беззастережно виходять із заснованого на правилах світового порядку і однозначно підтримують НАТО і 5-ту статтю [про колективну оборону]. У цьому суть нашої співпраці", - заявила Фредеріксен.