Байден: війна на Донбасі не завадить вступу України до НАТО

Президент США Джо Байден на пресконференції за підсумками саміту НАТО, що відбувся 14 червня в Брюсселі, висловив свій погляд на вступ України до Північноатлантичного альянсу, повідомляє Страна.ua.

За його словами, військовий конфлікт на Донбасі зовсім не виключає прийняття України до Альянсу новим членом. Відео виступу американського лідера опубліковано в соцмережах Білого дому.

Це дуже важлива заява, тому що раніше вважалося, що країни з незакритим військовим і територіальним конфліктом в НАТО не беруть.

Тим часом в тій же промові Байден відкрито визнав, що проти вступу України в НАТО зараз, бо вона не відповідає критеріям. Президент США вважає, що Києву спочатку треба позбутися корупції.