Зеленський прокоментував рішення саміту НАТО по Україні

В Офісі президента заявили, що Україна позитивно сприйняла рішення сьогоднішнього саміту НАТО, який підтвердив перспективу членства в альянсі, а План дій щодо членства (ПДЧ) назвав невід'ємною частиною цього процесу, повідомляє Ліга.net.

Про це інформує прес-служба ОП.

"Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року" , - сказав президент Володимир Зеленський.

Разом з тим зазначив він, в рішенні відсутні конкретні тимчасові рамки наступних кроків в нашому зближенні з НАТО, "на які ми сподівалися".

"Ми продовжимо курс на реформи в сфері безпеки та оборони з тим, щоб ще більше відповідати стандартам сумісності з державами-членами НАТО" , - сказав Зеленський.

Він вважає "безцінним внеском" в безпеку всього євроатлантичного простору протистояння України російської агресії.

В ОП повідомили, що у своїх подальших двосторонніх переговорах з лідерами держав-членів НАТО президент продовжить детальне обговорення євроатлантичних прагнень України.

Про це, зокрема, піде мова на його зустрічі з президентом США Джо Байденом під час запланованого візиту до Сполучених Штатів.