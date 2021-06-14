Україна буде переконувати новий уряд ФРН дати зброю
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на те, що Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. За його словами, позиція чинного німецького уряду вже не зміниться, повідомляє РБК-Украина.
Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV. Кулеба нагадав, що восени цього року в Німеччині пройдуть парламентські вибори та буде сформовано новий уряд. Саме на новий німецький уряд в України є сподівання.
"Цей уряд вже не змінить своєї позиції. Але вже восени, за результатами виборів, в Німеччині буде новий уряд. І ми вже працюємо над тим, щоб новий уряд змінив свою позицію з цього питання", - сказав глава МЗС.