Влада РФ буде розігрувати авто за щеплення від COVID-19

Процес вакцинації "Супутником V" в Російській Федерації йде вкрай повільно через небажання людей прищеплюватися препаратом сумнівної якості. Такий стан речей змушує владу вигадувати різні заохочення для росіян, що зважилися на щеплення "Супутником, повідомляє Телеграф.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у москвичів буде шанс виграти автомобілі. Розіграш авто вартістю 1 млн рублів проводитимуть раз на тиждень. Собянін повідомив, що в Москві вже працює програма заохочення людей, яким більше 60 років. Зараз додатково влада хоче стимулювати до вакцинації всіх москвичів у віці від 18 років.

"Раз в тиждень будуть розігрувати 5 машин, які коштують близько 1 мільйона рублів. Результати розіграшів будуть оголошувати щосереди, починаючи з 23 червня, в ефірі каналу "Москва 24" , - зазначив чиновник.

У новій програмі зможуть брати участь всі, хто отримав першу дозу вакцини з 14 червня по 11 липня. Втім, мер Москви не вказав, яким саме препаратом потрібно робити цю процедуру. Швидше за все, мова йде про вітчизняну вакцину "Супутник V". Також в офіційному повідомленні міського голови йдеться, хто профінансував таку ініціативу.

"Але головний виграш для тих, хто прищеплюється, не можна порівнювати ні з однією машиною. Це власне здоров'я і душевний спокій" , - підкреслив Собянін.

Слід зазначити, що на сьогодні ефективність російської вакцини "Супутник V" не підтверджена профільними міжнародними органами.