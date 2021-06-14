NASA побудує телескоп, що відслідковує небезпечні для Землі астероїди

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА) схвалило розробку інфрачервоного космічного телескопа, призначеного для виявлення потенційно небезпечних астероїдів і комет, повідомляє Страна.ua.

Прилад отримав назву Near Earth Object (NEO) Surveyor - тобто "дослідник навколоземних об'єктів". Про це йдеться на сайті НАСА. Телескоп допоможе не тільки знаходити, але і характеризувати більшість потенційно небезпечних об'єктів, що знаходяться в межах 30 мільйонів миль від орбіти Землі.

"NEO Surveyor дозволить прискорити виявлення астероїдів і комет, які можуть становити небезпеку для Землі. Він зможе ідентифікувати 90 відсотків астероїдів розміром 140 метрів або більше" , - сказав Майк Келлі, науковий співробітник програми NEO Surveyor в штаб-квартирі НАСА.

"Кожну ніч астрономи по всьому світу старанно використовують наземні оптичні телескопи для виявлення нових об'єктів, визначення їх форми та розміру і підтвердження, що вони не представляють для нас загрозу. Ці телескопи можуть шукати небезпечні об'єкти тільки в нічному небі. А NEO Surveyor дозволить проводити спостереження вдень і вночі" , - додала Келлі Фаст, керівник програми НАСА за спостереженнями за навколоземними об'єктами.

Виявлення, визначення характеристик і відстеження потенційно небезпечних об'єктів якомога раніше має вирішальне значення для своєчасного пом'якшення їх впливу на Землю.

Використовуючи датчики, що працюють в інфрачервоному діапазоні, NEO Surveyor допоможе вченим-планетологам швидше виявляти астероїди та комети.

Запуск NEO Surveyor запланований на першу половину 2026 року.