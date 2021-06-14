У харківському хостелі зґвалтували неповнолітню

Поліція Харкова затримала 43-річного чоловіка, який у понеділок, 14 червня, зґвалтував 17-річну дівчину в хостелі, повідомляє Кореспондент.

Про це інформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури. За попередніми даними, інцидент стався у другій половині дня. Підозрюваний і потерпіла були сусідами по хостелу.

"До неї в кімнату зайшов сусід і, використовуючи фізичну перевагу, зґвалтував. Після скоєного зловмисник, незаконно заволодівши мобільним телефоном потерпілої, покинув місце злочину" , - йдеться в повідомленні прокуратури.

Правоохоронці затримали чоловіка приблизно через годину після того, що сталося. Йому інкримінують зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої особи (ч.3 ст.152 КК).

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.