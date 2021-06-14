Роману Протасевичу пред'явили звинувачення

Опозиційному білоруському журналісту Роману Протасевичу, якого затримали під час примусової посадки літака Ryanair, оголосили обвинувачення, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це заявив голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора, передає Belta. За словами глави білоруського следкома, Протасевича звинувачують в:

організації масових заворушень;

порушення громадського порядку;

розпалюванні соціальної ворожнечі;

За словами Гора, поки слідчі направляють запити в інші країни, щоб з'ясувати, які саме джерела фінансування мав опозиційний канал Протасевича Nexta.