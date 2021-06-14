Ізраїль скасував масковий режим у громадських місцях

В Ізраїлі скасували вимогу носити захисні маски у громадських місцях. Рішення набирає чинності з 15 червня, повідомляє УНІАН.

Глава Міністерства охорони здоров'я професор Хезі Леві підписав відповідну поправку до указу про громадську охорону здоров'я.

Маски можна не носити в магазинах, торгових центрах, громадському транспорті, навчальних закладах та інших закритих приміщеннях.

Виняток становлять геріатричні заклади, будинки для людей похилого віку, деякі відділення лікарень. Також залишається в силі вимога носити маску протягом усього перельоту на борту літака.