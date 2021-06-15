Силовики вилучили у митників велику партію контрафактних сигарет

У Волинській області правоохоронцями у співробітників місцевої митниці вилучено партію контрафактних сигарет і спиртовмісних рідин з Білорусі на суму понад $ 600 тис, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передає пресслужба Волинської обласної прокуратури на сторінці в Фейсбук, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури слідчими Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР у Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні про вчинення працівниками Волинської митниці Держмитслужби зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, і вимагання та отримання ними неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368 КК України).

В рамках розслідування цього провадження 14 червня 2021 проведено невідкладний обшук в складському приміщенні в місті Луцьку. В ході обшуку виявлено та вилучено понад 2 тис. ящиків сигарет виробництва Республіки Білорусь, переміщених в Україну під виглядом іншого вантажу.

Крім того, вилучено бочки зі спиртовмісними рідинами.

"Вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей - більше $ 600 тис. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і питання про призначення експертизи" , - підкреслили в прокуратурі.

Досудове розслідування триває.