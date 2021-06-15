Кому в Україні платять від 200 тис. на місяць

В Україні найвищу зарплату пропонують пілотові вертольота. Він може заробляти до 230 тис. грн на місяць. Керівники напрямів і компаній, залежно від напряму, можуть розраховувати на заробіток у розмірі від 100 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних кадрового порталу work.ua. Варто зазначити, що середня зарплата в Києві становить лише 16,5 тис. грн.

Пілот вертольота – зарплата від 200 до 230 тис. грн

Серед вимог: освіта за льотною спеціальністю, ліцензія пілота цивільної авіації та володіння англійською мовою. Крім того, потрібно мати щонайменше 750 годин польотів.

"Конкурентний рівень зарплати, можливість постійно підвищувати рівень своєї підготовки, медична страховка на період виконання безпосередніх посадових обов'язків" , – ідеться в оголошенні.

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Серед вимог: вища освіта, досвід роботи операційним або комерційним директором, можливість розрахунку інвестиційної привабливості ринку, знання маркетингу.

"Обов'язки: розробка стратегії з виведення на ринок Європи і США нового продукту, реалізація маркетингових заходів щодо просування продукту на ринку, досягнення мети з частки ринку, обсягу продажів і прибутковості" , – йдеться в оголошенні.

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Кандидат повинен мати досвід роботи від семи років на аналогічній посаді, вищу освіту, кваліфікацію ACCA/CPA, знання податкового законодавства, досвід у складанні звітності IFRS і US GAАP.