Укрпошта випустила нову марку із зображенням Севастополя

"Укрпошта" в День Севастополя, 14 червня, ввела в обіг нові поштові марки із зображенням визначних пам'яток міста - Балаклавської бухти, Херсонеса Таврійського, Пам'ятника затопленим кораблям, а також набережної Севастополя, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нові марки увійшли до серії "Краса і велич України", яка виходить з 2013 року, передає прес-служба "Укрпошти". Перший блок поштових марок цієї серії називався "Автономна Республіка Крим" і містив в собі марки "Аю-Даг", смт Гурзуф. Південний берег Криму", "Бахчисарай. Ханський палац", "Севастополь. Володимирський собор у Херсонесі".

Нові марки увійшли до серії "Краса і велич України", яка виходить з 2013 року. Перший блок поштових марок цієї серії називався "Автономна Республіка Крим" і містив в собі марки "Аю-Даг", смт Гурзуф. Південний берег Криму", "Бахчисарай. Ханський палац", "Севастополь. Володимирський собор у Херсонесі".

Гасіння марок пройшло в понеділок на Головпоштамті в центрі Києва. В "Укрпошті" нагадали, що раніше Севастополь з'являвся на марках іншої серії - "Області та адміністративні центри України", яка виходила з 2000 по 2005 рік.