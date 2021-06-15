Для українців введуть сертифікацію комп'ютерних навичок

Українська асоціація фахівців інформаційних технологій за підтримки Міністерства цифрової трансформації запровадить в Україні міжнародну сертифікацію навичок володіння комп'ютером ICDL, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це передає пресслужба Мінцифри. CDL (International Computer Driver Licence) - це сертифікація, що дозволяє людям підтвердити свої навички роботи з комп'ютером за міжнародним стандартом. ЮНЕСКО виділяє ICDL як приклад міжнародної межі компетенцій.

Сертифікація ICDL доступна в більш ніж 100 країнах. Це мережа з більш ніж 20 тисячами тестових центрів, яка забезпечує понад 70 млн сертифікаційних тестів для 16 млн людей у всьому світі.

Сертифікат може знадобитися під час вступу до вищих навчальних закладів у багатьох країнах, при працевлаштуванні в приватні компанії, для навчання і підтвердження цифрових навичок державних службовців.

Україна - учасник програми ECDL/ICDL з 2003 року. У нас діє мережа тестових центрів, в яких можна пройти сертифікацію. Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум з Українською асоціацією фахівців інформаційних технологій, що є представником ICDL в Україні.

Планується створити цифрову навчальну систему з 22 навчальних модулів, які охоплять всі необхідні цифрові компетентності, згідно з європейським баченням.

Матеріали по модулю "Український цифровий громадянин" будуть доступні безкоштовно. Тренувальне онлайн-тестування повинні запустити на порталі "Дія.

В Європі ICDL раніше був відомий як ECDL (European Computer Driver Licence) з моменту запуску в 1997 році до 2019 року. Після ребрендингу він отримав нову назву - ICDL Identity, який офіційно об'єднав ECDL і ICDL.

ECDL/ICDL як стандарт комп'ютерної грамотності визнаний Європейською комісією, ЮНЕСКО, Радою Європейських Професійних Інформаційних Товариств, Європейським товариством інформатики, міністерствами освіти різних країн.