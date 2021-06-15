Литва звинуватила Білорусь у переправленні нелегалів

Білоруські чиновники можуть спеціально пропускати нелегальних мігрантів на територію Литви. Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, за п'ять місяців цього року в Литву з Білорусі проникли вдвічі більше нелегалів, ніж за весь минулий рік.

"Ми спостерігаємо зростання нелегальних мігрантів, за п'ять місяців кількість нелегальних мігрантів з Білорусі склала 190 - і за ці місяці їх число вдвічі більше, ніж за весь 2020 рік. Чому ми бачимо, що можуть бути замішані посадові особи, таке враження створюється з-за того, що ховаються сліди, посадові особи не співпрацюють" , - сказала Білотайте.

Глава служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаєвас додав, що прониклі до країни нелегали прибувають до Мінська з Багдада та Стамбула.

"У нас немає прямих доказів того, що представники Прикордонної служби Республіки Білорусь причетні до організації (незаконного трафіку мігрантів. - Ред.), але у нас є підстави вважати, що представники інших відомств можуть бути причетні або, принаймні, не вживали ніяких дій із затримання таких груп біля кордону, щоб можна було припинити нелегальну міграцію" , - додав він.

Кожному десятому нелегалу вдається втекти від литовських прикордонників і пробратися далі в Західну Європу.