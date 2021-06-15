У Чернігівській області на хабарі "погорів" полковник ДСНС

Правоохоронці затримали одного з керівників Чернігівського районного відділу ДСНС при отриманні хабаря, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чиновник особисто відвідав місце роботи підприємця, що займається розпилом деревини, інформує пресслужба ДБР. Після огляду він вказав на недоліки та запропонував свій "захист" від інспекторів з протипожежної безпеки.

За таку послугу підприємець повинен був періодично платити. Підполковника ДСНС затримали під час отримання першого траншу хабаря.

Хабарнику повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.