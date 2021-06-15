Байден назвав суверенітет України однією з "червоних ліній" для Путіна

Президент США Джо Байден заявив про свою рішучість зайняти тверду позицію на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, пообіцявши провести "червоні лінії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Виступаючи після саміту 30 лідерів НАТО Байден визнав, що в середу в Женеві йому доведеться зіткнутися із серйозним противником.

"Він розумний, він крутий, і я виявив, що він, як то кажуть, гідний супротивник" , - сказав Байден.

Президент США заявив, що Китай і Росія намагаються розколоти трансатлантичний альянс, і що, хоча він і не прагне до конфлікту з Росією, НАТО відповість, якщо Москва "продовжить свою шкідливу діяльність".

У тих випадках, коли між Вашингтоном і Москвою є розбіжності, він "прояснить, в чому полягають червоні лінії", сказав Байден. Однією з них був названий "суверенітет і територіальна цілісність України".

Байден пообіцяв, що, зіткнувшись з "агресивними діями" з боку Росії, "ми збираємося дати Україні можливість підтримувати свою фізичну безпеку".