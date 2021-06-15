Байден: суверенітет України – "червона лінія" для Путіна

Президент США Джо Байден заявив про свою рішучість зайняти тверду позицію на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, пообіцявши провести "червоні лінії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент США заявив, що Китай і Росія намагаються розколоти трансатлантичний альянс, і що, хоча він і не прагне до конфлікту з Росією, НАТО відповість, якщо Москва "продовжить свою шкідливу діяльність".

У тих випадках, коли між Вашингтоном і Москвою є розбіжності, він "прояснить, в чому полягають червоні лінії", сказав Байден. Однією з них був названий "суверенітет і територіальна цілісність України".

Байден пообіцяв, що, зіткнувшись з "агресивними діями" з боку Росії, "ми збираємося дати Україні можливість підтримувати свою фізичну безпеку".