Україна не дотягує до "зеленої зони" за критеріями ЄС

Звірка показників МОЗ по COVID-19 c діючими критеріями Євросоюзу показує, що показники України не відповідають "зеленій зоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це інформує "Європейська правда" , ознайомившись з діючими критеріями Євросоюзу і показниками, опублікованими Центром громадського здоров'я МОЗ України.

Рекомендації Ради ЄС відносять до критеріїв "зеленої зони" не тільки показник захворюваності, але і відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.

Для "зеленої зони" показник захворюваності за останні 14 днів повинен бути менше 50 на 100 000 населення і при цьому відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених менше 4%; або показник захворюваності повинен бути менше 75 при відсотку позитивності менше 1%.

Дані Центру громадського здоров'я свідчать, що для України відсоток позитивних тестів зараз становить 3,3%. При цьому, враховуються саме ті тести, як і в ЄС - ПЛР і антиген-тести.

Видання також зазначає, що потенційне входження України в зелену зону за європейськими критеріями не означає автоматичного відкриття можливості подорожей українських туристів в ЄС.