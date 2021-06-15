Житель США застрелив касира за прохання надіти маску

Чоловік в американському штаті Джорджія застрелив одну людину і поранив ще двох через суперечку про носіння медичної маски, повідомляє Лента.Ру.

За даними поліції, злочинець увійшов у продуктовий магазин і вже на касі між ним і співробітницею магазину розгорілася суперечка, передає ABC News з посиланням на поліцію округу. Касир попросила чоловіка надягти медичну маску, у відповідь на що підозрюваний відкрив вогонь. У приміщенні в цей момент знаходилося кілька покупців.

"Була суперечка з приводу носіння масок, в ході якої злочинець дістав зброю і вистрілив у касира" , - заявила глава поліції округу Мелоді Меддокс.

Злочинцем виявився 30-річний Віктор Лі Такер. За попередніми даними, після перепалки з касиром він вийшов з магазину без покупок, але потім відразу ж повернувся, на цей раз з пістолетом в руках. На напад швидко зреагував охоронець магазину, поліцейський у відставці. Між ним і злочинцем зав'язалася перестрілка, в результаті якої обидва отримали поранення.

Такера затримали, коли він намагався виповзти з магазину. Охоронця доставили в лікарню, де у нього виявили два вогнепальні поранення. За словами лікарів, чоловіка врятував бронежилет. Ще одним постраждалим виявилася другий касир, куля зачепила її по дотичній. Медики допомогли їй на місці.