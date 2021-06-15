В Ірані схвалили COVID-вакцину власного виробництва

В Ірані схвалили екстрене використання вакцини від коронавірусу вітчизняного виробництва. Вона називається COVIran Barekat, повідомляє РБК-Україна.

Про це передає The Associated Press. В основі препарату - деактивований вірус, який розробила іранська фармацевтична компанія Shifafarmed. Перші дослідження безпеки та ефективності розпочалися в кінці грудня минулого року.

Водночас зазначається, що Іран є найбільш постраждалою від пандемії коронавірусу країна Близького Сходу і вона зіткнулася з проблемами, пов'язаними з імпортом вакцин.

В уряді заявили, що масовій вакцинації перешкоджали американські санкції.