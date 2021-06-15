15 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день прогулянки, Всесвітній день вітру, Всесвітній день без м'яса, День придумування нових сузір'їв, Всесвітній день пожертвувань, Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо літніх людей, повідомляє УНИАН.

У Великій Британії - День пива, в США - День американського громадянства, День державності штату Арканзас, День електрики, День вишневого пирога, День фотографії природи, День сили усмішки, День справедливості для двірників, День омара, День «Поцілунок Вуки», в Коста-Ріці - День посадки дерев, у Південній Кореї - День сільського господарства, в Італії - День інженера, в Азербайджані - День національного порятунку, у Вірменії - День Державного прапора, в Англії - День Великої хартії вільностей, у Киргизстані - День працівника протипожежної служби, в Індії - Фестиваль гойдалок «Раджа Парба», в Японії - фестиваль «Санно-мацурі», у Данії - День прапора.

Пам'ятні дати 15 червня, річниці та події

У 1502 році Христофор Колумб відкрив острів Мартиніка.

У 1752 році Бенджамін Франклін експериментом із повітряним змієм довів електричну природу блискавки.

У 1844 році Чарльз Гудьєр запатентував спосіб вулканізації гуми.

У 1851 році молочник Джекоб Фуссель заснував у Балтіморі (США, штат Меріленд) першу у світі фабрику з виробництва морозива.

У 1867 році в Індіанаполісі американським лікарем Джоном Боббсом вперше була проведена успішна операція з видалення жовчного каменю.

У 1869 році Джон Хайат в Олбані (штат Нью-Йорк) запатентував целулоїд.

У 1878 році в США була зроблена перша спроба виробництва подоби фільму: 12 фотокамер одночасно зафіксували один кадр із тим, щоб визначити, чи всі чотири копита відриваються від Землі під час кінського галопу. Все вийшло. Кіно запрацювало.

У 1896 році стався підводний землетрус поблизу Санріку, Японія. Гігантська хвиля-цунамі змила в море 27 тисяч людей і більш як 10 тисяч будівель.

У 1911 році в США була заснована компанія «Computing-Tabulating-Recording Company», відома сьогодні як IBM.

У 1924 році компанія «Форд» виготовила свій 10-мільйонний автомобіль.

У 1954 році був заснований союз європейських футбольних асоціацій УЄФА, який проводить найпрестижніший європейський клубний футбольний турнір – Лігу чемпіонів. У період свого першого розіграшу в сезоні 1955/56 і по сезон 1990/91 він називався Кубком європейських чемпіонів. Спочатку до УЄФА входили 25 країн, нині - 55. Штаб-квартира УЄФА розташовувалася в Парижі - до 1959 року, потім переїхала у Берн. З 1995 року вона базується в швейцарському Ньоні. Першим генеральним секретарем УЄФА був Анрі Делоне, а президентом - Еббе Шварц.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 15 червня вшановує пам'ять святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського. Інші назви свята: «Никифор дубодер», «В'юнець», «Зелені святки». Цього дня вітали пари, що поєднувалися шлюбом поточного року. Господині прикрашали будинки віночками з березових гілочок, а до обіду обов'язково пекли коровай.

Що сьогодні не можна робити

Не потрібно вдягати одяг із металевими ґудзиками. Можна цього дня прибирати та фізично працювати, але шити й прясти не варто. Також не можна купатися у відкритих водоймах.

Прикмети на 15 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ранок тихий - хороша погода збережеться довго;

- посилився вітер - до дощу;

- захід сонця потопає в хмарах - до негоди;

- розгулялися горобці - найближчими днями погода буде хорошою.