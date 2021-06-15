СБУ запобігла спробі збуту зброї у військовій частині
Оперативники СБУ викрили трьох військовослужбовців Збройних сил на спробі продажу необлікованої стрілецької зброї та боєприпасів, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу, повідомляє Коментарі.
Про це поінформував пресцентр СБУ. Правоохоронці провели обшук в одному з військових підрозділів. Там вони вилучили:
- 4 автоматичних станкових гранатомети;
- 2 ручних протитанкових гранатомети;
- модернізований кулемет Калашникова;
- танкові кулемети Калашникова;
- автомат Калашникова АК 74;
- автомат Калашникова АК 47;
- 4 автомата Калашникова з металевим складаним прикладом;
- 10 підствольних гранатометів ДП 25;
- пістолет Макарова; 3 шт.
"Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років", - йдеться в повідомленні.