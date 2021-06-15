СБУ запобігла спробі збуту зброї у військовій частині

Оперативники СБУ викрили трьох військовослужбовців Збройних сил на спробі продажу необлікованої стрілецької зброї та боєприпасів, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу, повідомляє Коментарі.

Про це поінформував пресцентр СБУ. Правоохоронці провели обшук в одному з військових підрозділів. Там вони вилучили:

4 автоматичних станкових гранатомети;

2 ручних протитанкових гранатомети;

модернізований кулемет Калашникова;

танкові кулемети Калашникова;

автомат Калашникова АК 74;

автомат Калашникова АК 47;

4 автомата Калашникова з металевим складаним прикладом;

10 підствольних гранатометів ДП 25;

пістолет Макарова; 3 шт.