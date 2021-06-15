У США перший штат зняв всі COVID-обмеження

Американський штат Вермонт першим у США вакцинував від COVID-19 понад 80% населення, через що в ньому скасували всі COVID-обмеження, повідомляє Новое время.

81,1% повнолітніх жителів Вермонта отримали щонайменше одне щеплення від коронавірусу. У зв’язку з цим у штаті були скасовані всі карантинні обмеження, пише Associated Press.

«Наш штат показав світу, чого можна досягти, коли є група людей з правильним ставленням, що стежить за даними та довіряє медичній науці» , — заявив губернатор штату Філ Скотт.

Надзвичайну ситуацію в штаті Вермонт оголосили 13 березня 2020 року.