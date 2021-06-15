Байден назвав Путіна серйозним суперником

Президент США Джо Байден сказав, що глава Росії Володимир Путін є гідним противником - за два дні до зустрічі з Путіним в Женеві, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це пише Politico.

"Він (ред: Путін) розумний. Він крутий... І я виявив, що він, як говорили, коли я грав в м'яч, - гідний супротивник".

Коли Байдена запитали, чи вважає він Путіна вбивцею, як він раніше говорив, Байден розсміявся на кілька секунд. До того ж Байден сказав, що коли йому поставили запитання про Путіна в ефірі, він відповів чесно.

Байден також заявив про свою рішучість зайняти тверду позицію за два дні до зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, пообіцявши провести «червоні лінії».

Виступаючи після саміту 30 лідерів НАТО і наполягаючи на їх повну підтримку в зустрічі з главою Кремля, Байден визнав, що в середу в Женеві йому доведеться зіткнутися із серйозним противником.