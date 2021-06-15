Курс валют НБУ на 15 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 15 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 14 июня, снизился на 5 коп до 27.00 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 32.71 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.74 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 17 коп до 38.09 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.03 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 9 коп до 7.25 за 1 польский злотый.