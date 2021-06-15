Новый налог для банков. Цены на золото и ювелирку взлетят

Минфин предлагает ввести 20% НДС при продаже банковских драгоценных металлов. Соответствующая новация содержится в правительственном законопроекте №5600. Налог финучреждения будут вынуждены закладывать в стоимость реализуемых ими драгоценных металлов, повідомляє UBR.

Если документ поддержат в Раде, то резко подорожают на те самые 20% не только банковские слитки из серебра, золота и платины от 999 пробы, но и ювелирные изделия, ценники которых тесно привязаны к стоимости драгметаллов. И хотя небольшие ювелиры для своих производств закупают металл в гранулах – в Украине он также реализуется через банки.

Покупать слитки станет просто невыгодно. Причем не только ювелирам, но и рядовым украинцам, которые таким образом вкладывают свои средства.

"Низкопробные металлы" от налога освободят

В целях экономии, говорят производители, им будет резонно скупать сырье не у банков, а непосредственно у населения или на черном рынке.

При этом законопроект некоторые виды драгметаллов решил от НДС освободить.

Законодатели разграничили инвестиционное золото и банковское. Первое, к которому относятся слитки и пластины от 995 пробы, облагаться этим налогом не будут. Это же коснется монет выше 900 пробы.

"Если законопроект станет законом, то с точки зрения потребителей украшения подорожают очень сильно. Минимум на 20%. И выбор станет меньше. Пострадают не крупные компании, работающие с вторичным металлом, а 80% небольших предприятий, которые покупают металл в банках”, –отмечает собственник ювелирного дома "Оринго", соучредитель ОО "Ювелиры Украины" Елена Маслова.

Ювелиры – в шоке, а банкиры призывают не паниковать

Большинство игроков индустрии высказываются о том, что банковские металлы не являются товаром по определению, и в законодательстве прописаны как "валютные ценности". Следовательно, по своему правовому статусу приравниваются к банкнотам и инвестиционным монетам.

"Возникает вопрос: как, условно, 1 гривна может стоить 1 гривну 20 копеек? Только из-за "хотелок" государства по введению НДС. Давайте мы и банкноты тогда точно также обложим НДС. Такого нет ни в одной стране мира, в которой действует госрегулирование обращения банковских металлов" ,– говорит президент Союза ювелиров Украины Дмитрий Выдолоб.

Вспоминают эксперты и опыт Польши, где есть НДС на серебро. Но там оно позиционируется как промышленный товар, из которого производится посуда и столовые приборы. Однако для большинства украинцев золото было и остается инструментом для инвестиций.

"Важно понимать возможность потерь, поскольку для розничной торговли слитками из драгоценных (банковских) металлов характерны высокие спреды – разница между покупкой у клиентов и ценой продажи клиентам. Для слитков маленького веса они могут достигать 20%. Как правило спреды меньше за большие слитки, поэтому лучше рассматривать массу от 31,1 г до 100 г" ,– советует исполнительный директор Независимой Ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Она также добавляет, что часть ювелиров имеет возможность закупать золото без участия банков, в том числе и через западные компании. Поэтому особого беспокойства на ювелирном рынке вокруг потенциального введения НДС она не предвидит.

Металл на руках у населения

На данный момент сырье к ювелирам поступает тремя путями:

покупка банковских металлов;

металл от населения, поступающий через систему скупок;

аффинированные промышленные драгоценные металлы (очищенные от примесей).

При этом, говорит Дмитрий Выдолоб, объемы драгоценных металлов у населения значительно превышают их объемы в банковской сфере. Это позволит рынку продолжать свою деятельность в случае введения НДС.

"От золота никто не откажется. Скачок цен может быть на первые партии – потом все вернется. Все поменяют поставщиков, поменяют схему поставок. Его просто не будут покупать в банках, и, как это было до 1997 года, мы переключимся на работу с металлом от населения, прежде всего. А это – огромные запасы, которые накапливались столетиями”,– подмечает он.

Если ювелиры ринутся скупать металл у населения, заработать больше у рядовых "золотодержателей" вряд ли выйдет. Ставки на скупку лома пока повышать никто не собирается.

Да и не от хорошей жизни украинцы несут в ломбарды свои ценности. К тому же в Украине система работает по-другому: здесь именно скупщик назначает цену, а человек принимает решение сдавать металл на лом по ней или нет.

Сейчас ломбарды принимают золото по цене от 1500 грн за грамм.

"У нас в стране все дорожает – зерно, хлеб… И в конечном итоге все расходы перекладываются на потребителя. Поэтому юрлица просто перенесут НДС в стоимость изделий, и если вы приходите покупать кольцо, то оно будет стоить не 2000 грн, а 2200 грн" ,– прогнозирует финансист Василий Невмержицкий.

Он также добавляет, что для тех, кто не захочет переплачивать, останется альтернатива – покупка золотых изделий заграницей. Например, во время отдыха в Турции или Таиланде. Ввоз таких изделий пошлиной не облагается.

Импорт задавит отечественного ювелира

Еще одним выходом из ситуации ювелиры называют самостоятельную аффинацию (очистку) драгоценных металлов, доводя их до высших проб. Поскольку использовать металл от специализированных перерабатывающих предприятий или завозить его из Германии и Швейцарии могут себе позволить только крупные игроки рынка.

"Думаю, что в итоге у нас будет превалировать импорт – много лет все к этому ведется. Выгоднее будет ввозить с тех же тайских фабрик по себестоимости, чем производить здесь" ,– резюмирует сложившуюся ситуацию Елена Маслова.

Худшим вариантом развития событий для ювелиров при введении НДС на банковские металлы может быть тенизация рынка металлов. В таком случае небольшие производители будут рассматривать предложения от продавцов на черном рынке и натыкаться на подделки, резюмируют эксперты.