США можуть зупинити "Північний потік-2". Нафтогаз назвав варіанти

Існує кілька способів зупинити запуск російського газопроводу "Північний потік-2". Для цього Україна повинна заручитися підтримкою Конгресу США і Білого дому, повідомляє Сегодня.

"Наш пріоритетний план у тому, щоб разом із виконавчою гілкою влади США зупинити "Північний потік-2". Для цього є позитивні тенденції", – заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, який відправився з візитом до США.

За його словами, Держдепартамент США розглядає варіант накладення дієвих санкцій проти компанії-оператора Nord Stream AG. Крім того, розглядається питання накладення сертифікаційних санкцій, тобто таких, які унеможливлять сертифікацію "Північного потоку-2".

"Питання залишається відкритим, і адміністрація США може зупинити "Північний потік-2" нині. Це наше пріоритетне завдання – переконати США зробити це тепер" , – сказав Юрій Вітренко.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що умовою запуску газопроводу "Північний потік – 2" повинна бути деоккупація українських територій і енергобезпека України.