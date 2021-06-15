Дефолт перед МВФ: небезпечні наслідки для України

Депутати з різних фракцій запропонували реструктуризувати борг перед Міжнародним валютним фондом, повідомляє 24 Канал.

Чому це рішення популізм, який може мати вкрай негативні наслідки для економіки України - читайте в матеріалі.

Що пропонують депутати

У законопроєкті №5607 депутати пропонують звернутися до МВФ з проханням реструктуризувати частину зовнішнього боргу України. Причини дві:

Україна зазнала падіння соціально-економічного стану під час пандемії коронавірусу.

Цього року, особливо восени, на Україну чекають пікові виплати боргів.

Пандемія

Автори законопроєкту зазначають, що понад 300 законодавців у всьому світі закликали МВФ та Світовий банк "списати борги найбідніших країн і збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду".

Україна і справді постраждала через пандемію, але не так суттєво, щоб просити про списання боргів на рівні з такими бідними країнами як, до прикладу, Судан. У 2020 році ВВП України впав на 4% – навіть Велика Британія (-9,9%) та Італія (-8,8%) зазнали більших економічних збитків.

Щобільше, нещодавно Кабмін прийняв рішення допомогти Судану – єдиній країні, яка має прострочену заборгованість перед МВФ – сплатити борг, надавши 6 мільйонів доларів. Тож реструктуризувати власний борг та допомагати іншим країнам – як мінімум непослідовно.

"Сомалі, Ліберія, Афганістан. Знаєте, що об'єднує ці три країни? Те, що за останній рік Міжнародний валютний фонд пішов на списання заборгованості цим країнам через кризову ситуацію" , – сказала голова "Голос" Кіра Рудик.

Пікові виплати

У законопроєкті наводять суму у 627 мільярдів гривень, які підуть на погашення та обслуговування державного боргу у 2021 році. Щоправда, за останніми даними Мінфіну ця сума трохи менша – 603 мільярди гривень, з яких:

454,9 мільярда гривень підуть на погашення держборгу.

148,4 мільярда гривень піде на обслуговування боргу, тобто сплачення нарахованих відсотків (з них перед МВФ лише 6,1 мільярда гривень, а от пікові виплати припадуть на "комерційний" борг – перед іноземними компаніями та інвесторами).

Тож виникає питання, чому депутати пропонують реструктуризувати борг перед МВФ, обслуговування за яким цьогоріч становить трохи більше як 4% із загальної суми обслуговування. Адже дефіцит бюджету від цього суттєво не скоротиться, а репутаційні наслідки будуть невідворотними.

"Популізм. Ніякого сенсу в законопроєкті немає від слова взагалі. По-перше, борг МВФ найдешевший з погляду обслуговування" , – пояснює економіст Борис Кушнірук.

По-друге, додає експерт, борг МВФ складається з двох частин: борг МВФ, який надається Нацбанку і борг МВФ, який надається уряду.

"У Нацбанку немає жодних проблем з погашенням цього кредиту. І це лише підтверджує продовження співпраці. А в уряду там сума маленька і її не потрібно цього року гасити" , – пояснює Кушнірук.

Зауважимо, що кредити МВФ є дешевими, адже в середньому беруть 3%. Натомість ОВДП, за яким Мінфін активно залучає гроші, відсотки в рази вищі – 10 – 12%.

Що таке реструктуризація

Це ще не повний дефолт, але технічно це він. Реструктуризація – це зміна умов повернення боргу, наприклад зменшення відсоткової ставки, продовження терміну повернення боргу чи введення кредитних канікул. Репутаційні наслідки реструктуризація має такі ж негативні як і дефолт, адже країна визнає, що нездатна розплатитися з боргами.

Наслідки реструктуризації боргів

Довіра інвесторів та кредиторів. Україна тривалий час відновлювала довіру інвесторів після реструктуризації боргів у 2015 році, оскільки рейтингові агенства суттєво знизили позиції України. А без довіри доводиться залучати кредити під високі відсотки.

Україна тривалий час відновлювала довіру інвесторів після реструктуризації боргів у 2015 році, оскільки рейтингові агенства суттєво знизили позиції України. А без довіри доводиться залучати кредити під високі відсотки. Гривня . Відповідно падає й українська гривня: частково через відтік інвестицій, а частково й через панічні настрої, коли населення та бізнес починають скуповувати валюту.

. Відповідно падає й українська гривня: частково через відтік інвестицій, а частково й через панічні настрої, коли населення та бізнес починають скуповувати валюту. Економічна стагнація. Відповідно країні доводиться скорочувати витрати, щоб якось покрити дефіцит бюджету, оскільки дешеві запозичення – вже не варіант. Тож про економічний розвиток не йдеться.

Чи приймуть закон

Ініціаторами законопроєкту стали 36 депутатів зі "Слуги народу", групи "За майбутнє", "ОПЗЖ" і групи "Довіра". Теоретично якщо їхні однофракційці їх підтримають, то законопроєкт може набрати близько 300 голосів (необхідно 226 голосів).

Проте економіст Борис Кушнірук вважає, що законопроєкт не знайде підтримки, адже є чистим популізмом та не несе в собі жодної користі. За словами експерта, західні партнери України просто не зрозуміли б цього рішення.