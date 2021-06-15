Вступив в силу пільговий режим розмитнення "євроблях": деталі

В Україні 15 червня почали діяти пільги на розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією. Особливі умови будуть доступні для авто, які були ввезені до кінця 2020 року, повідомляє Обозреватель.

Якщо машина була ввезена після 31 грудня минулого року, знижка не буде діяти. AutoOboz розповідає про нові правила розмитнення та скільки коштуватиме процедура.

На оформлення машин з іноземною реєстрацією є 180 днів. Військові, які перебувають у зоні бойових дій на Донбасі понад 90 днів під час дії закону, отримають додаткові 3 місяці для розмитнення. Їм для цього надали 270 днів.

Пільги стосуються легкових авто та вантажних транспортних засобів масою до 3,5 тонни та які старші 5 років. Перші мають відповідати екологічному стандарту щодо викидних газів "Євро-2", а вантажні — "Євро-5".

Один власник може розмитнити лише одну машину. Авто, що підлягає пільгам, має бути тільки в особистому користуванні. Розмитнення передбачає зняття автомобіля з реєстрації за кордоном, оформлення договору купівлі-продажу та експортних документів. Після митниці належить змінити номерні знаки авто на українські та зареєструвати авто в сервісному центрі МВС.

За новими правилами мито платити не потрібно, а ПДВ – тільки з акцизу. Його рахують за формулою: базова ставка + коефіцієнт двигуна + доплата за дизельний двигун у розмірі 100 євро.

Базова ставка визначається за віком автомобіля. Якщо він молодший 9 років, то її платити не потрібно. Якщо машині 10 років, доведеться заплатити 25 євро, 11 років – 50 євро, 12 років – 75 євро, 13 років – 100 євро, 14 років – 125 євро. За авто, які старші 15 років, потрібно заплатити 150 євро.

Щоб визначити коефіцієнт двигуна, потрібно помножити його об’єм на зазначену нижче ставку:

двигун до 2000 куб. см має ставку 0,25 євро;

двигун до 3000 куб. см – 0,2 євро;

двигун до 4000 куб. см – 0,25 євро;

двигун до 5000 куб. см – 0,35 євро;

двигун від 5001 куб. см – 0,5 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україну можуть призначити штраф за нерозмитнення автомобіля на європейських номерах, навіть якщо здати його на запчастини. Якщо зробити це тоді, коли закінчиться термін на розмитнення, все одно можна отримати адміністративне стягнення у розмірі 170 тисяч гривень.