Сотням мешканців Нью-Йорка вкололи прострочену COVID-вакцину

У Нью-Йорку кільком сотням жителів вкололи прострочену вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer і BioNTech, повідомляє Лента.Ру.

Електронні листи з повідомленням про інцидент 899 пацієнтам направив оператор пункту вакцинації на Таймс-сквер Девід Савицький, пише New York Post. За його інформацією, після вакцинації було встановлено, що препарат зберігався в морозильній камері довше, а ніж мав.

Спеціаліст запевнив, що подія не повинна призвести до негативних наслідків для здоров'я людей. Савицький також рекомендував нью-йоркцям, які отримали прострочений препарат, вакцинуватися повторно.