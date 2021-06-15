У США заборонили ввезення собак з інших країн

Уряд США з 14 липня ввела заборону на ввіз собак зі 113 країн світу, включно з України, на територію держави через загрозу сказу, повідомляє Кореспондент.

Про це інформувала пресслужба федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань США (ЦКПЗ).

Відзначається, що такий запобіжний засіб є тимчасовим, але він необхідний для забезпечення здоров'я і безпеки собак, які ввозяться на територію США, а також для захисту здоров'я населення від повторного потрапляння вірусу сказу собак до Штатів.

За даними ЦКПЗ, 6% всіх собак, які ввозяться на територію США, прибувають з країн з високим ризиком зараження сказом, серед яких, зокрема, Росія, Білорусь, Україна, Китай, Саудівська Аравія, Кенія, В'єтнам, Перу, Лівія, Туреччина, Бразилія, Індія та інші.

У відомстві визнають, що США викорінили вірус собачого сказу у 2007 році, проте побоюються, що ввезення навіть однієї інфікованої собаки може передбачати передачу смертельного захворювання людям, а також домашнім і диким тваринам.