У Москві через спалах COVID-19 ввели жорсткі обмеження
У вівторок, 15 червня, у Москві через різке зростання числа нових заражених на коронавірус ввели нові обмеження, які, по суті, нічим не відрізняються від тотального карантину, повідомляє Страна.ua.
Так, починаючи відсьогодні в столиці Росії почався неробочий тиждень і стартують посилені перевірки через коронавірус.
Повний перелік обмежень призводить телеграм-канал РІА Новини.
- З 15 по 19 червня - неробочі дні зі збереженням заробітної плати.
- З 23.00 до 6.00 не працюють кафе, бари, ресторани, нічні клуби, дискотеки і т.п. Виняток - обслуговування на виніс.
- Ще з 13 червня роботодавцям рекомендували перевести не менше 30% співробітників на "віддалений режим", а також співробітників старше 65 років і людей з хронічними захворюваннями
- У парках Москви та на природних територіях закриті атракціони, дитячі та спортивні майданчики, пункти прокату, альтанки тощо
- По 20 червня призупиняється робота дитячих ігрових кімнат та фуд-кортів в ТЦ і інших аналогічних організаціях.
Всі пункти вакцинації в Москві у вихідні дні працюють.