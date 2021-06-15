Байден радився з людьми Трампа і Обами щодо зустрічі з Путіним

Президент США Джо Байден перед майбутньою зустріччю з господарем Кремля Володимиром Путіним провів у Вашингтоні розширену зустріч-нараду з групою експертів по Росії, повідомляє Страна.ua.

У нараді взяли участь чиновники з адміністрацій Барака Обами і Дональда Трампа. З Байденом зустрілися близько 12 осіб, в тому числі два колишні посли США в РФ при президенті Бараку Обамі - Майкл Макфол і Джон Теффт.

Крім того, у зустрічі брали участь колишній перший заступник генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, старший директор по Росії Ради національної безпеки Ерік Грін і колишній співробітник Ради нацбезпеки Фіона Хілл, яка супроводжувала Трампа на зустрічі з Путіним в Гельсінкі в 2018 році.

Серед експертів не було прямих розбіжностей по підходу, який слід обрати Байдену під час зустрічі з російським лідером.

Як повідомили джерела, "деякі учасники висловилися за пошук додаткових можливостей для взаємодії з Росією - від студентських обмінів до відновлення дипломатичних і консульських посад".