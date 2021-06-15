Забудовники йдуть від податків: нова схема
Частина українських забудовників використовує підставних фізичних осіб-покупців для ухилення від оподаткування при продажу квартир. Про деталі однієї з таких схем розповів виконавчий директор девелоперської компанії Enso Раміль Мехтієв, повідомляє UBR.
За його словами, деякі забудовники проводять оформлення першого продажу квартири, а потім, після зростання її вартості, за документами перепродують уже за новою ціною.
"Схема така: забудовники оформляють угоду на "фізика", а через деякий час такі "фізики", коли ціна підросла, роблять відступ на ту саму суму, яка була спочатку, а різницю доплачують кешем. Податків з кешу немає, оскільки він повністю проходить повз касу", - пояснив Мехтієв.
Виконавчий директор Enso вважає, що закрити можливість для схем ухиляння від податків через підставних фізосіб-покупців може урядовий законопроєкт №5600, яким пропонується встановити 18% ПДФО для третьої протягом року перепродажу житла. Однак це, своєю чергою, потягне за собою подорожчання квадратних метрів.
"У разі запровадження законопроєкту в забудовника, що використовує такі схеми, з'являться додаткові витрати, які будуть просто перекладені на кінцевого покупця", - вважає Мехіев.