Зеленський перетворив ОП в джунглі
В Офісі президента зробили ремонт. Тепер приміщення прикрашають панно з штучних тропічних рослин, завдяки чому інтер'єри стали схожі на декорації до пригодницьким фільмам, повідомляє Страна.ua.
Фото нового оформлення Офісу зробив фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький.
Він потрапив на Банкову в складі групи журналістів з агентств Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, яким Зеленський дав інтерв'ю.
"Сьогодні я з цікавістю розглядав кабінет, в якому давав інтерв'ю Володимир Зеленський. Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, я не обмовився. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки "Острів скарбів" або "Пірати Карибського моря".
Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли, і з'являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами. Єдине, що говорило, що ми не в дитячому театрі, - неоновий напис як в магазинах, тільки не реклама Кока-коли, а "Центр дiї президента". Цього разу лампочки не горіли", - написав у своєму Фейсбуці Лукацький.
Свою думку про ремонт висловив і директор інформаційного агентства "Українські новини" Денис Івасенко.
"Забавний ремонтік зробив Зеленський на Банковій. Можна гостей лякати прямо з джунглів. Ну і тепер ми набагато ближче до папуасів не тільки за змістом, але і за формою. Відразу видно - дикуни", - пожартував автор запису.