Зеленський перетворив ОП в джунглі

В Офісі президента зробили ремонт. Тепер приміщення прикрашають панно з штучних тропічних рослин, завдяки чому інтер'єри стали схожі на декорації до пригодницьким фільмам, повідомляє Страна.ua.

Фото нового оформлення Офісу зробив фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький.

Він потрапив на Банкову в складі групи журналістів з агентств Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, яким Зеленський дав інтерв'ю.

"Сьогодні я з цікавістю розглядав кабінет, в якому давав інтерв'ю Володимир Зеленський. Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, я не обмовився. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки "Острів скарбів" або "Пірати Карибського моря".

Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли, і з'являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами. Єдине, що говорило, що ми не в дитячому театрі, - неоновий напис як в магазинах, тільки не реклама Кока-коли, а "Центр дiї президента". Цього разу лампочки не горіли ", - написав у своєму Фейсбуці Лукацький.

Зеленський на тлі квіткової стіни. Фото: Єфрем Лукацький

З веселенькою зеленню контрастують стіни похмурого сірого кольору. Фото: Єфрем Лукацький

Свою думку про ремонт висловив і директор інформаційного агентства "Українські новини" Денис Івасенко.