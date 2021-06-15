У Китаї спростовують теорію про витік коронавірусу з лабораторії

Провідний китайський вчений Уханьського інституту вірусології Ши Чженлі спростувала поширювані в США твердження про те, що джерелом коронавірусу, що викликав пандемію, могла стати лабораторія інституту, повідомляє Інтерфакс.

Ши Чженлі сказала, що немає жодних доказів того, що вірус проник з інституту.

"Як, чорт забирай, я можу надати докази чогось, якщо не існує жодних доказів?" - сказала вона газеті.

Вчена додала: "Я не знаю, як світ дійшов до того, що постійно поливає брудом невинних вчених".

Ши Чженлі також спростувала недавнє повідомлення The Wall Street Journal про те, що три дослідники з інституту звернулися за медичною допомогою з симптомами, схожими з зараженням коронавірусною інфекцією, приблизно за місяць до того, як були зареєстровані перші випадки захворювання COVID-19.

"Уханьський інститут вірусології не стикався з подібними випадками", - сказала вона.

"Якщо можливо, не могли б ви назвати імена цих трьох, щоб допомогти нам перевірити?" - продовжила Ши Чженлі.

The New York Times з посиланнями на високопоставлених чиновників адміністрації США писала раніше, що у американської розвідки в розпорядженні є ще не досліджені дані, пов'язані з джерелом пандемії коронавірусу, про що був проінформований Білий дім.

Розвідка має намір використовувати "екстраординарні" комп'ютерні потужності, щоб з'ясувати, чи просочився чи вірус з лабораторії в китайському місті Ухань або поширився в результаті контактів людей із тваринами.

У зв'язку з цим президент США Джо Байден доручив американським розвідслужбам "подвоїти зусилля" в пошуку джерела походження COVID-19, звернувши увагу на Китай, і відзвітувати про результати протягом 90 днів.

У травні поточного року посольство Китаю в США розкритикувало розслідування, що відновилося в США, вважаючи його метою "звинуватити Китай у тому, що він є основним джерелом поширення в світі коронавірусу", і попередило, що це тільки ускладнить боротьбу з пандемією. Представник МЗС КНР Чжао Лицзянь заявив, що Сполученим Штатам у рамках розслідування слід забезпечити доступ фахівців ВООЗ і на свої об'єкти.

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які раніше відвідали Уханьський інститут вірусології, у доповіді про результати зробили висновок, що витік вірусів з лабораторії інституту "вкрай малоймовірний". Велика Британія і США критично поставилися до цього, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.

Водночас, глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у рамках минулого в британському Корнволлі саміту G7 заявив журналістам, що не можна виключати версію лабораторного походження COVID-19. Він також обвинуватив Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування проблеми.

"Кожна гіпотеза повинна бути відкрита", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість витоку вірусу з лабораторії.

Зі свого боку, колишній президент США Дональд Трамп констатував, що висунута ним свого часу версія про те, що лабораторія в Ухані може бути джерелом виникнення коронавірусу COVID-19, нарешті, "стає популярною".

Ши Чженлі була однією з перших китайських експертів, які ще на початку грудня 2020 року попередили про поширення нових видів коронавірусу.

Вона зазначила, що кажани, котрі мешкають на півдні і південному заході Китаю, є переносниками нових видів коронавірусу, які можуть передаватися людині.

Вона наголосила, що ці нові види коронавірусної інфекції, що викликає COVID-19, ймовірно, поширюються в природі за межами Китаю.