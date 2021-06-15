Чим небезпечна кава з вуличних кіосків влітку

Час від часу кожен з нас дозволяє собі поласувати вуличною їжею, а хтось не уявляє свого життя без неї. Професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Олена Сидоренко і дієтолог Галина Незговорова розповили про безпечність кави влітку, повідомляє Сегодня.

Що важливо знати, купуючи каву в кіоску на вулиці

Лідером продажів на вулиці вважається кава – щодня у світі випивають понад двох мільярдів чашок цього напою. Але чи завжди кава – це корисно? І що насправді ми можемо випити під виглядом напою бадьорості?

"Слід навчитися відрізняти натуральну каву – на основі мелених зерен від розчинного кавового напою, – коментує професор кафедри товарознавства, управління безпекою та якістю Олена Сидоренко в ефірі телеканалу "Україна". – Можна купити "каву" в кіоску за 10 гривень, але по факту, ви виберете розчинний кавовий напій – цукрову бомбу, плюс три емульгатора і стабілізатора, які повністю порушують баланс кальцію, магнію в організмі".

Крім цього, виявляється, варто звертати увагу і на посуд! Тому що часто порошок розчинної кави заварюють в пластиковому стаканчику, який не призначений для високих температур.

Чим небезпечна кава в кав'ярнях влітку

Що ж стосується кави з кав'ярні, то вона може бути навіть корисною для організму. Наприклад, запобігає виникненню проблем з печінкою і хвороби Паркінсона, але тільки в тому випадку, коли він натуральний. Однак, якщо ви любите каву з молоком, то влітку потрібно бути вкрай уважними. Часто молоко в кафе зберігається прямо біля кавомашини, але аж ніяк не в холодильнику.

"Ультрапастеризоване молоко після відкриття, порушення герметичності, необхідно зберігати в охолоджених умовах. Там можуть не розвиватися молочнокислі бактерії, але будуть розвиватися ті, які потраплять з повітря, тому потенційно воно може прогіркнути і стати небезпечним" , – зазначила експерт.

Чим небезпечна кава в кав'ярнях влітку

Додають молоко і в один з найпопулярніших напоїв спекотної пори – кава з льодом, проте любителів такого пиття лікарі закликають бути обережними. Суміш кави, льоду і зіпсованого молока для шлунково-кишкового тракту можуть стати найбільшим ворогом. Крім цього, дієтологи не рекомендують поєднувати холодні напої з їжею. Прийом холодної рідини уповільнює травлення, відповідно, їжа просто не засвоюється. Інша небезпека айс-кави – ще й від різниці температур. Коли в стомлений спекою організм потрапляє холодний напій, тіло відчуває різкий перепад температур. Це може істотно послабити імунітет і негативно вплинути на серцево-судинну систему.