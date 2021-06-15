У Женеві до приїзду Путіна з'явилося скандальне графіті із Навальним

У Женеві з'явилося графіті з російським опозиціонером, засновником Фонду боротьби з корупцією Олексієм Навальним. Фотографії з малюнком опублікували на сторінці мітингу на підтримку політика, який повинен відбутися в Женеві, повідомляє Север.Реалии.

Малюнок з Навальним - це копія графіті з політиком, яке створили в центрі Петербурга невідомі. Крім малюнка Навального на стіні є напис "Герой нашого часу" французькою мовою. Такий же напис, тільки російською, був зображений на графіті в Петербурзі.

15 червня Женеві планується провести мітинг з вимогою відпустити Навального з в'язниці. 16 червня в Женеві президент Росії Володимир Путін зустрінеться з президентом США Джо Байденом.