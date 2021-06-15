Схеми шахрайств на OLX: як не потрапити на гачок

OLX.ua – найбільший сервіс оголошень України, популярність якого постійно зростає. Ще на початку 2021 року він не входив до десятки найбільш відвідуваних українцями сайтів, а за підсумками квітня посів сьому сходинку, повідомляє Економічна правда.

﻿Які є найпопулярніші схеми обману на сервісі і як не стати їх жертвою - читайте в матеріалі.

Які схеми шахрайства зараз найбільш популярні?

Найбільш популярна схема – передоплата: фіктивні продавці просять гроші за товар і після її отримання зникають. Покупець товар не отримує.

Друга схема – фішинг, коли шахраї створюють клони сайтів, наприклад, підробляють сторінку платежу. Клон виглядає як сайт, на якому купуєш товар, але адреса сайту відрізняється від оригіналу. Людина вводить на фішинговому сайті дані картки, і потім шахраї можуть розраховуватися нею в інтернеті.

Третя схема – коли ти продавець, з тобою зв'язується шахрай і каже: "Хочу купити, прекрасна пропозиція, плачу" . Скидає скриншот з оплатою і говорить: "Гроші затрималися в банку, вони скоро прийдуть, відправляй, зараз до тебе приїде кур'єр" . Продавець вірить скриншоту, відправляє товар, але гроші не приходять, оскільки чек оплати або скриншот були підроблені.

Як не стати жертвою шахрайства і що робити, якщо це трапилося?

Перше. Якщо ви хочете користуватися послугами якоїсь онлайн-платформи, для початку ознайомтеся з правилами користування. Усі великі платформи на першій сторінці дадуть кілька важливих порад з експлуатації цього майданчика.

Друге. Якщо ви бачите надто "солодку" пропозицію (красиві картинки, дуже хороша ціна), поставтеся до неї з недовірою. Такі пропозиції справді бувають: іноді купиш щось нове, а воно не підійшло. Ти хочеш швидше позбутися і продаєш за хорошу ціну. Однак не робіть одразу все, що вимагає продавець.

Третє. Спілкуйтеся з продавцем або покупцем лише в чаті платформи. Не переходьте у Viber, Telegram, не надсилайте інформацію через смс чи в месенджери соціальних мереж. Комунікуйте лише всередині платформи.

Під час комунікації між продавцем і покупцем сервіс на певних етапах перемовин дає підказки. Якщо ми бачимо, що щось іде не так, ми говоримо: не робіть цього, не переходьте за посиланням, можливо, це буде небезпечно.

Четверте. Не повідомляйте нікому три цифри CVV-коду платіжних карток. Якщо вас обдурили, зателефонуйте в банк і заблокуйте картку, напишіть в OLX або на платформу, де це сталося, щоб вони якомога швидше заблокували цього користувача, зверніться до кіберполіції, щоб шахрая покарали.

Скільки фіктивних оголошень виявляють щомісяця

В Україні і в підрозділах за межами України працює дуже великий відділ, який розробляє алгоритми. З їх допомогою ми щодня аналізуємо 130 тисяч оголошень. З них 80% алгоритми пропускають і ми їх публікуємо. Решта йдуть на ручну модерацію. Модератори їх читають і десь 3 тисячі з них блокують.

У розділі "Нерухомість" у нас працює окрема команда з якості контенту. У них є додаткова матриця пошуку фіктивних оголошень. Там сумнівного контенту 10-15%. Це не шахраї, це можуть бути об'єкти з недостатньою кількістю інформації, неякісними фотографіями. Ми про це інформуємо авторів.