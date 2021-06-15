Молода дружина Віктора Павліка народила сина: зворушливе фото

Молода дружина популярного артиста Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова вперше стала мамою 15 червня. Дівчина народила сина в одному зі столичних пологових будинків. Новоспечена матуся вже поділилася першим фото малюка, повідомляє 24 Канал.

Подружжя Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової радіє поповненню у сім'ї. У цей сонячний літній день закохані познайомилися з довгоочікуваним синочком, якого, як і планували, назвали Михайлом. Хлопчик з'явився на світ з вагою 3,4 кілограма та зростом 53 сантиметри.