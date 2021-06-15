Роналду влаштував антирекламу одному з топ-спонсорів Євро-2020

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду кумедно розпочав прес-конференцію перед матчем проти Угорщини, повідомляє 24 Канал.

На початку прес-конференції стався кумедний епізод. Роналду відставив убік дві пляшки Coca-Cola, одного з головних спонсорів Євро-2020, і сказав "пийте воду!".

Cristiano Ronaldo te recomienda beber aguapic.twitter.com/We0ozFpBqi — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 14, 2021

Вибрик чемпіона Європи може не сподобатися УЄФА, інформує AS. Футбольний союз давно підтримує зв'язки з культовим брендом газованих напоїв і не хоче, щоб репутації партнерів завдавали шкоди.

Додамо, що 15 червня Португалія розпочинає захист титулу матчем проти Угорщини. Також до групи F потрапили Німеччина та Франція.