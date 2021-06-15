Ляшко планує робити 220 тисяч COVID-щеплень в добу

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні хочуть вийти на 220 тисяч щеплень від коронавірусу на добу до Дня незалежності. Про це він заявив в програмі "Свобода слова на ICTV, повідомляє Вести.

За словами міністра, до кінця червня планують вийти на 30 вакцинованих на 100 тисяч населення в кожній області.

"Щоб виконати 10 мільйонів доз до кінця літа, мені потрібно вивести медичну систему на 111 тисяч щеплень в добу. У зв'язку з тим, що маємо запізнення щеплень на початку червня ми поставили орієнтир в 160 тисяч на добу. До кінця червня плануємо вийти на 30 вакцинованих на 100 тисяч населення в кожній області", - підкреслив глава МОЗ.

Ляшко зазначив, що це буде організовано, якщо не буде збою поставок.