"Індійський" штам COVID знайшли вже у 74 країнах

Штам коронавірусу "Дельта", відомий також як "індійський", на сьогодні зафіксований у 74 країнах. Вірус продовжує стрімке поширення і може стати домінівним у всьому світі, посилаючись на міжнародні джерела, повідомляє УНІАН.

Спалахи варіанту "Дельта" зафіксовано в Китаї, США, Африці, скандинавському регіоні та в країнах Тихого океану.

За звітами дослідників, "індійський" штам швидше поширюється і викликає більш важкий перебіг коронавірусної хвороби. Він також демонструє певну стійкість до вакцин, особливо якщо отримана лише одна доза.

З посиланням на колишнього чиновника управління з контролю за продовольством і ліками США повідомляється, що в Штатах кількість випадків захворювання штамом "Дельта" подвоюється кожні два тижні й на сьогодні становить 10% від усіх нових випадків коронавірусу. У Великій Британії "індійський" штам становить 90% від усіх нових випадків COVID.

Органи охорони здоров'я по всьому світу збирають і обмінюються даними про новий штам. Але є побоювання, що в бідних країнах з менш ефективною системою епідемічного моніторингу "індійський" штам вже міг поширитися набагато сильніше, ніж можна судити за звітами.