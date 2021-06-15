На Донбасі збільшилася кількість обстрілів

На Донбасі збільшилася кількість обстрілів

За минулу добу сепаратисти на Донбасі вісім разів порушували режим припинення вогню. Двоє українських військових підірвалися на міні, обидва госпіталізовані, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що в понеділок противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-3М з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічений засобами РЕБ.

"Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів серед наших воїнів немає... В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців. Їм надали необхідну медичну допомогу і доставили до лікувального медичного закладу. Стан здоров'я одного військового - задовільний, інший - середньої тяжкості", - повідомили в штабі.

З початку доби сепаратисти один раз відкривали вогонь по українських позиціях в районі Новгородського, без втрат.

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